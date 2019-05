Enkelblessure Beltrame valt mee, Italiaan van FC Den Bosch kan wellicht gewoon spelen in return play-offs

De enkelblessure, waarmee Stefano Beltrame zondagmiddag uitviel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), lijkt mee te vallen. De Italiaanse nummer tien van FC Den Bosch heeft goede hoop dat hij woensdag in de return van de halve finale in de play-offs gewoon weer mee kan doen.

Beltrame liet maandag een scan maken van het getroffen gewricht. Daarop waren geen breuken te zien. ,,En de pijn valt inmiddels ook mee. We bekijken het nu van dag tot dag", aldus de huurling van Juventus.

Beltrame viel zondagmiddag na een dik halfuur uit en werd vervangen door Rauno Sappinen. De Italiaanse clubtopscorer, die zondag uit voorzorg op krukken de Adelaarshorst in Deventer verliet, trainde maandag nog niet mee bij FC Den Bosch.

Rustig

Of hij dinsdag wel van de partij zal zijn op het trainingsveld is nog onzeker. ,,Maar dat is ook niet nodig om woensdag te spelen”, zegt interim-coach Erik van der Ven. ,,We weten wat Stefano kan. We doen nu rustig aan met hem. Hopelijk is hij dan woensdag voldoende hersteld.”

Vincent Vermeij, die vorige week nog last had van knieklachten, ondervond maandag geen reactie van zijn invalbeurt van een kwartier in de heenwedstrijd tegen Go Ahead. Ook hij is woensdag wellicht gewoon inzetbaar.

5500 kaarten

De return van de halve finale tegen Go Ahead begint woensdag om 18.30 uur. FC Den Bosch heeft inmiddels 5500 kaarten verkocht voor de wedstrijd in stadion De Vliert. Daarmee is de club hard op weg naar een seizoensrecord en gloort er misschien wel een uitverkocht huis.