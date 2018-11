Ester Bal strijkt neer bij FC Den Bosch

FC Den Bosch vervolgt zegereeks met moeizame 0-1-winst bij Jong PSV

5 november Het ging allesbehalve van een leien dakje, maar FC Den Bosch boekte maandagavond in de uitwedstrijd tegen Jong PSV dan toch de zesde opeenvolgende competitiezege. Door een laat doelpunt van verdediger Stefan Velkov won de ploeg van trainer Wil Boessen in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven met 0-1.