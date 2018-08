Estse spits Rauno Sappinen gearriveerd bij FC Den Bosch

Rauno Sappinen is maandag gearriveerd in De Vliert. Zoals Brabants Dagblad zondag al meldde speelt de Estse spits (22) komend seizoen op huurbasis voor FC Den Bosch.

Stefano Beltrame, de andere aanwinst, is maandag medisch gekeurd en wordt wellicht dinsdag pas officieel gepresenteerd door de club.

FC Flora

Sappinen wordt een jaar gehuurd van zijn club FC Flora, die op het hoogste niveau speelt in Estland. De 16-voudig international voor zijn land werd in 2017 verkozen tot voetballer van het jaar in Estland. In 134 wedstrijden voor FC Flora kwam Sappinen, tussen 2013 en 2017, tot 69 doelpunten voor zijn club.

Vorig jaar was hij met 27 goals gedeeld topscorer in Estland. In de eerste helft van dit jaar werd hij door FC Flora verhuurd aan het Belgische Beerschot Wilrijk.

Warm onthaald

Sappinen zegt zin te hebben in Den Bosch. ,,Ik ben warm onthaald door de spelersgroep, technische staf en clubmensen. Ik kijk uit naar een mooi seizoen.”