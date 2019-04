Exit Boessen bij FC Den Bosch: van titelkandidaat tot stuurloos schip

OverzichtWil Boessen is niet langer trainer van FC Den Bosch. De oefenmeester is per direct op straat gezet, omdat de Bosschenaren met een ‘aanjager’ de play-offs in willen. Daarmee komt een abrupt einde aan bijna twee jaar hoogte- en dieptepunten. Een overzicht.

Boessen volgde in de zomer van 2017 Wiljan Vloet op als trainer van FC Den Bosch. Na een kortstondig avontuur in Thailand keerde de Limburger terug in Brabant, waar hij eerder trainer was van TOP Oss. Met die club won hij in het seizoen 2014-2015 nog een periodetitel. ,,FC Den Bosch is een echte volksclub met een Bourgondisch karakter”, stelde Boessen bij zijn presentatie in De Vliert. ,,De club heeft een duidelijke sportieve visie en wil nadrukkelijk stappen voorwaarts zetten de komende jaren.”

In zijn eerste jaar leidde Boessen FC Den Bosch naar de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, die toen nog de Jupiler League heette. De ploeg kwam uiteindelijk drie puntjes tekort om zich via de ranglijst te plaatsen voor de play-offs. Tussentijds, in de winterstop van dat seizoen, verlengde Boessen zijn contract in Den Bosch tot 2019. ,,Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij FC Den Bosch”, zei hij destijds. ,,We hebben een talentvolle, energieke spelersgroep die volop in ontwikkeling is. Ik zie het als een mooie uitdaging om die ontwikkelingen van de spelers te begeleiden en om de stijgende lijn in de sportieve prestaties door te trekken.”

Periode en wintertitel

Die stijgende lijn werd dit seizoen in eerste instantie niet doorgetrokken. Uit de eerste zes competitieduels haalde FC Den Bosch slechts zeven punten, maar direct daarna kwam de ploeg op stoom. Liefst vijftien duels achtereen bleef FC Den Bosch ongeslagen. Dat leidde tot de tweede periodetitel en het winterkampioenschap. Ondertussen stegen de verwachtingen in de Brabantse hoofdstad tot grote hoogten. Zou de titel een serieuze mogelijkheid zijn?

De aankomst van FC Den Bosch bij stadion De Vliert na het veroveren van de periodetitel.

De club kon uiteindelijk niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Ondanks aansprekende winterversterkingen als Vincent Vermeij en Brahim Darri werden de resultaten met de week minder. Zo dateert de laatste uitzege van FC Den Bosch alweer van 13 januari. Door de nederlaag van paasmaandag op bezoek bij sc Cambuur is zelfs directe plaatsing voor de tweede ronde van de play-offs in het geding. FC Den Bosch moet daarvoor bij de eerste zes eindigen, maar de ploeg heeft nog maar een puntje voorsprong op nummer zeven TOP Oss.

De druppel

Het verlies in Leeuwarden bleek voor de clubleiding uiteindelijk de druppel. ,,Op dit moment hebben wij behoefte aan een aanjager pur sang", stelt Jan-Hein Schouten, voorzitter van de Raad van Commissarissen. ,,In de jacht op de winst is vuur nodig. De beslissing om voortijdig uit elkaar te gaan was er een tussen hart en verstand.”

Assistent-trainers Paul Beekmans en Erik van der Ven nemen voorlopig de taken van Boessen waar, maar de club wil zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het is de bedoeling dat die FC Den Bosch in de play-offs mee kan laten doen om de prijzen. De vraag is of de club in de eerste of in de tweede ronde van de play-offs mag instromen. Vrijdag wacht een uitduel met Roda JC, een week later komt Go Ahead Eagles op bezoek.