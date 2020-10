Facelift bij sterk verjongd FC Den Bosch

Brem Soumaoro: nog geen contract, maar al wel een vaste waarde in de basis van FC Den Bosch

22 september Brem Soumaoro is de eerste wedstrijden van dit seizoen een vaste waarde in de defensie van FC Den Bosch. Geld om hem een contract te geven is er nog niet in stadion De Vliert, maar daar trekt de speler zelf zich niet veel van aan.