FC Den Bosch 150 dagen zonder zege, maar het kan erger

Voor FC Den Bosch is dit de derde keer in de clubgeschiedenis dat de club een reeks van 20 competitieduels zonder overwinning neerzet. De langste serie was in het seizoen 94/95. Toen bleef de ploeg in de eerste divisie 25 duels zonder overwinning. Ook in 72/73 moest FC Den Bosch een lange tijd wachten op ene zege in de eredivisie: 21 wedstrijden.