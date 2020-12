FC Den Bosch-aanvaller Ryan Trotman blijft nu rustiger voor de goal: ,,Ik heb geleerd van vorig jaar”

God, wat was hij blij. Ryan Trotman (21) weet nog precies hoe hij zich voelde toen hij vorig seizoen in de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen FC Volendam zijn eerste profdoelpunt maakte. ,,Het was toen ook wel een dingetje, hè. De wedstrijden daarvoor was ik plots in de spits gezet en wilde die bal er steeds niet in. Op de paal, op de lat, op de keeper, over, naast. Ja, en dat gaat dan toch in je hoofd zitten.” In Volendam was het op die dertiende oktober eindelijk raak. Uit een assist van Danny Verbeek pikte Trotman de 1-1 binnen en zorgde daarmee voor een punt voor FC Den Bosch in het Noord-Hollandse vissersdorp.