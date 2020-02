FC Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek: ‘Geen speciaal gevoel bij duel met Excelsior’

De beelden van de zeventiende november liggen nog vers in het geheugen. De trieste aftocht van de huilende Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira nadat hij vanaf de tribunes van De Vliert racistisch was uitgescholden. ,,Verschrikkelijk was dat”, zegt Verbeek. ,,Net als alles wat daarna gebeurde. Gelukkig ligt dat nu achter ons. Het is in onze spelersgroep ook geen issue meer. Wij zijn één, welke nationaliteit, huidskleur of geloofsovertuiging we ook hebben. En Excelsior is voor ons een tegenstander zoals elke andere club. Ik heb geen speciaal gevoel bij dit duel.”