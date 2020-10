FC Den Bosch-aanwinst Romano Postema wil zijn gevoel uit de jeugd terug

Anderhalve week geleden viel hij nog in voor FC Groningen tegen Ajax, afgelopen maandag speelde hij in een lege Vliert met FC Den Bosch tegen Helmond Sport (1-2-verlies). ,,Ja, dat is wel even iets heel anders. Maar toch ben ik hier heel blij mee. Hier weet ik tenminste dat ik elke wedstrijd normaal gesproken negentig minuten kan spelen. En dat is goed voor mijn ontwikkeling”, zegt de speler die door FC Groningen al vroeg in het diepe van de eredivisie werd gegooid.