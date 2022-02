FC Den Bosch aast op sportieve wraak tegen NAC

In zes minuten tijd was het gebeurd met FC Den Bosch in de thuiswedstrijd tegen NAC. Tussen de 57ste en de 63ste minuut kreeg de ploeg van trainer Jack de Gier op die derde december drie tegendoelpunten. FC Den Bosch verloor het duel uiteindelijk met 0-5.

Zondag krijgt FC Den Bosch de kans op een sportieve wraak als in Breda de uitwedstrijd tegen NAC op het programma staat. ,,We moeten zorgen dat we daar de beginfase overleven en vanuit ons eigen voetbal de wedstrijd gaan spelen", zegt De Gier.

NAC verloor afgelopen dinsdag in de kwartfinale van de KNVB-beker nog kansloos met 4-0 bij PSV. Of dat gevolgen heeft voor de wedstrijd van zondag? ,,Het kan", zegt De Gier. ,,Het kan fysiek doorwerken, hoewel ik denk dat de selectie van NAC breed genoeg is met doorgewinterde spelers om dit op te vangen. En verder kan zo'n nederlaag natuurlijk twee kanten opwerken, hoewel zo'n verlies wel altijd aankomt.”

Negatieve reeks

Zelf verloor FC Den Bosch al vijf competitieduels op rij en haalde de ploeg uit de laatste negen wedstrijden maar een punt. ,,Die negatieve reeks willen we doorbreken. Ik heb de spelers er ook op gewezen dat we echt wel punten aan pakken als we spelen zoals afgelopen zondag tegen ADO (0-1-verlies, red.)”, zegt De Gier.

De coach wijst erop dat de druk bij NAC ligt. ,,Voor die ploeg is het een must om de play-offs te halen.” NAC staat op dit moment elfde in de Keuken Kampioen Divisie met 30 punten uit 24 wedstrijden. FC Den Bosch is veertiende met 26 punten uit 25 wedstrijden.

Rode kaart

In de wedstrijd van zondag moet FC Den Bosch het stellen zonder Barry Maguire, die tegen ADO met een rode kaart van het veld moest. Hij wordt op het middenveld wellicht vervangen door Dino Halilovic.

Verder trainden Torino Hunte (lies) en Preben Stiers (kuit) vrijdag apart. De eerste gaat de wedstrijd van zondag wellicht wel halen (als wisselspeler), de tweede hoogstwaarschijnlijk niet. Jorn van Hedel en Dylan Ryan zijn nog steeds geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Douglas; Halilovic, Leijten, Van der Heijden; Cijntje, Möller, Ahannach.