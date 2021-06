FC Den Bosch: alle ballen op de jeugd

Oud-FC Den Bosch-spe­ler Wim Vissers op 73-jarige leeftijd overleden

13:43 Voormalig FC Den Bosch-speler Wim Vissers is zondag 30 mei op 73-jarige leeftijd in zijn woonplaats Schaijk overleden. Vissers speelde vanaf 1968 elf jaar bij FC Den Bosch, onder meer twee jaar in de eredivisie. Hij kwam tot 241 wedstrijden in competitie en KNVB-bekertoernooi.