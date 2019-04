FC Den Bosch bedenkt oplossingen voor Sparta-puzzel

Nee, Boessen gaat nog niet zeggen of zijn ploeg vrijdagavond opnieuw op de counter gaat spelen. Met die tactiek werd maandag een einde gemaakt aan een reeks van drie opeenvolgende nederlagen. Jong PSV kreeg in De Vliert met 3-1 klop. ,,Natuurlijk willen wij liever mee voetballen. Maar als dat niet meer lukt moet je terug naar de basis. En die begint bij voetbal met verdedigen”, zei Boessen toen.

Vertrouwen

De Rotterdammers maakten dit seizoen vooral furore met een 5-3-2-opstelling, maar hanteerden maandag tegen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV (2-0) een 4-4-2-formatie. ,,En ze kunnen ook nog 4-3-3 spelen”, zegt Boessen. ,,Maar wij beheersen ook alle drie die systemen. We zullen Sparta van de juiste tegenstand voorzien.”

Brouwers

Play-offs

Met nog zes wedstrijden te spelen staat FC Den Bosch op de vierde plaats van de ranglijst, op een klassering die straks recht geeft om in te stromen in de tweede ronde van de play-offs. Het gat met nummer zeven RKC is zeven punten. Pas als die ploeg FC Den Bosch inhaalt, moeten de mannen van Boessen al in de eerste ronde van de play-offs aan de bak. ,,Dat willen we zien te voorkomen. En daarmee hebben we meteen een doel voor de komende wedstrijden”, aldus Boessen.