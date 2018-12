FC Den Bosch behoudt koppositie na zwaarbevochten zege op tien NEC’ers

Clubs eerste divisie mogen zelf beslissen over spelen tijdens interland­pe­ri­o­de

4 december De KNVB laat clubs uit de eerste divisie zelf bepalen of ze al dan niet in actie willen komen in een weekend dat is gereserveerd voor interlandvoetbal. Met name NEC en Sparta ageerden tegen het afwerken van een programma in de eerste divisie, terwijl er een conflict ontstond tussen de voetbalbond en FC Twente over de vrijgave van doelman Joel Drommel.