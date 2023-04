FC Den Bosch beloont drie talenten met eerste profcontract: ‘Ze verdienen het echt’

Technisch manager Yousuf Sajjad reageert op het contractnieuws van het drietal. ,,Ilias, Sheddy en Rhino hebben deze erkenning verdiend voor hun inspanningen van de afgelopen jaren. Ons doel is om het platform te blijven bieden aan jonge spelers die zich ontwikkelen binnen onze opleiding en hun stappen naar het eerste team te ondersteunen. We steken er veel tijd en moeite in om er voor te zorgen dat deze overgang soepel verloopt en we ze kansen kunnen blijven bieden.”

Sheddy Barglan zal bij de meeste FC Den Bosch-fans het bekendst klinken. De vleugelaanvaller debuteerde op 10 februari al in het eerste van FC Den Bosch, hij mocht als wisselspeler het veld in tijdens de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax. Hierna viel Barglan nog tweemaal in bij het eerste elftal.

Rhino Goutier heeft de hele jeugd doorlopen bij FC Den Bosch. Op 2 april maakte hij zijn debuut toen hij 20 minuten voor tijd in viel tegen Willem II. Daar bleef het tot nu toe nog bij voor 19-jarige Goutier, die als middenvelder speelt.

Ilias Boumassaoudi is de minst bekende van de drie. Boumassaoudi debuteerde nog niet voor FC Den Bosch. De voormalig jeugdspeler van PSV streek op zijn zestiende neer in de jeugdopleiding van de Bossche club, en het geloof in een doorbraak is er dus zeker.