FC Den Bosch besluit rotweek met nederlaag

Play-offs raken uit zicht voor FC Den Bosch na thuisneder­laag tegen Almere City

6 maart Het was de wedstrijd die gewonnen moest worden om mee te blijven doen in de strijd om de play-offs, maar FC Den Bosch liep vrijdagavond tegen Almere City tegen een 1-2-thuisnederlaag op. Daarmee haakt de ploeg van trainer Erik van der Ven voorlopig af in het gevecht om een verlenging van het voetbalseizoen.