FC Den Bosch bevestigt komst van Willem II-duo Rick Zuijderwijk en Dylan Ryan

Zuijderwijk (20) wordt voor een seizoen gehuurd door FC Den Bosch. De rechtsbenige creatieve middenvelder heeft drie officiële duels voor Willem II achter zijn naam. FC Den Bosch heeft geprobeerd een optie tot koop te bedingen in de huurovereenkomst, maar daar ging Willem II niet in mee.

Contract voor twee seizoenen voor Ryan

Ryan tekent een tweejarig contract in stadion De Vliert. Zijn contract bij Willem II is inmiddels ontbonden. Een transfersom is daar niet mee gemoeid. De 21-jarige Australiër werd vorig seizoen door Willem II nog verhuurd aan Melbourne Victory in zijn vaderland. Daar maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal en kwam hij tot 23 officiële wedstrijden in de Australische competitie en de AFC Champions League.