FC Den Bosch: boven- of onderin de kerstboom?

Het maakt nogal een verschil voor FC Den Bosch, winnen of verliezen vrijdagavond in Helmond. Met een overwinning kan de club van trainer Jack de Gier in het meest gunstige geval, afhankelijk van wat de concurrentie doet, als nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop ingaan. Als koploper van het rechterrijtje dus. Bij een nederlaag zakt FC Den Bosch in het slechtste geval naar de zeventiende plaats.

De Gier heeft zijn spelers de afgelopen week van het belang van het uitduel met Helmond Sport doordrongen. ,,Ik heb er tussen neus en lippen door wel op gewezen wat beter moet”, zegt de coach. Aan de verloren uitwedstrijd tegen Telstar (1-0) van afgelopen zondag heeft hij geen woorden meer vuilgemaakt. ,,Die hebben we direct in de prullenbak gegooid. Soms heb je wedstrijden waar je dat mee moet doen. Dit was er zo een.”

Meest teleurstellende wedstrijd

Zondag in Velsen-Zuid was De Gier nog diep teleurgesteld over de prestatie van zijn team. De meest teleurstellende wedstrijd die hij als trainer van FC Den Bosch had meegemaakt, noemde hij het duel toen. ,,Niet omdat we werden weggespeeld, want dat gebeurde niet eens. Maar om hoe we speelden. Ik vind nog steeds dat we beter zijn dan Telstar, maar we speelden veel slechter.”

Vrijdag treft FC Den Bosch met Helmond Sport een gelijkwaardige tegenstander. ,,Fifty-fifty”, schat De Gier de kansen in het uitduel. ,,Degene die het scherpste is, wint. Dus dat zullen wij moeten zijn. Want dat bepaalt het gevoel onder de kerstboom. Dat bepaalt of je straks bovenin die boom hangt of onderin, tussen de ballen die de kat eruit loopt.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van den Bogert, Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Möller, Konings.