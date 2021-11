FC Den Bosch buigt diep voor FC Volendam en haakt af in periodestrijd

Bij FC Den Bosch was er vrijdag voor het eerst sinds 15 oktober een basisplaats voor de weer volledig wedstrijdfitte Jizz Hornkamp. Mike van Beijnen was er niet bij. De rechtsback was op het laatste moment geblesseerd geraakt, waardoor Jorn van Hedel als rechtsachter speelde en Gaston Salasiwa als linksback.

Nauwelijks onder doen

In de eerste helft deed FC Den Bosch nauwelijks onder voor FC Volendam. De ploeg van De Gier schiep enkele prima mogelijkheden, maar goals leverde dat niet op. Aan de andere kant was Volendam ook een aantal keer gevaarlijk, maar de afwerking van de thuisclub liet te wensen over en Wouter van der Steen greep in het Bossche doel meermaals goed in.