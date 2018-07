FC Den Bosch-captain Vossebelt kiest voor transfer naar Almere City

Vossebelt droeg in totaal drie seizoenen het shirt van FC Den Bosch, dat de middenvelder uit Harderwijk in 2015 transfervrij overnam van FC Emmen. In de Brabantse hoofdstad kwam Vossebelt tot precies 100 eerste divisieduels, waarin hij 21 keer wist te scoren en 11 assists verzorgde. In het verleden kwam hij vier seizoenen uit voor Willem II.

,,Na mijn periode bij Den Bosch kijk ernaar uit om weer een nieuw avontuur aan te gaan. Almere City heeft mooie doelen, die goed aansluiten bij mijn ambities. Ik wil daar graag onderdeel van zijn", laat Vossebelt weten op de clubsite van de Almeerders. De Harderwijker had in Den Bosch nog een contract tot 2019 en stond onlangs nog in de belangstelling van De Graafschap.

Meeste goals

Bij Almere City krijgt Vossebelt onder meer te maken met trainer Michele Santoni en technisch directeur Robert Maaskant, die zich verheugd op de komst van de middenvelder. ,,Niek maakte afgelopen seizoen als middenvelder de meeste goals in de eerste divisie. Het is een speler met veel diepgang en een geweldige mentaliteit. Wij zijn blij met zijn komst."