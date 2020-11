FC Den Bosch-captain Wouter van der Steen wil niets van zelfmedelijden weten

FC Den Bosch-aan­winst Romano Postema wil zijn gevoel uit de jeugd terug

15 oktober Een Bossche bol heeft hij nog niet geproefd en in de Sint Jan is hij ook nog niet geweest. Maar toch mag Romano Postema zich sinds woensdagmiddag Bosschenaar noemen. Na de ochtendtraining met FC Den Bosch ontving hij de sleutel van zijn appartement in de stad. ,,Lekker op mezelf, daar kijk ik wel naar uit. Tot dusver woonde ik gewoon bij mijn ouders in Groningen”, lacht de 18-jarige spits.