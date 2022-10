FC Den Bosch-coach Jack de Gier over thuisverlies tegen Heracles: ‘Ik kan mijn spelers weinig verwijten’

Ryan Leijten had vrijdagavond de winnende op zijn schoen voor FC Den Bosch en Joey Konings ook. Maar uiteindelijk maakte Abdenego Nankishi hem voor Heracles: 1-2. En dat zorgde voor een nieuwe sportieve teleurstelling in Stadion De Vliert.

Trainer Jack de Gier had het voor de wedstrijd gezegd: FC Den Bosch moest vrijdagavond tegen Heracles spelen zoals vier weken geleden tegen PEC Zwolle. Dat nam zijn ploeg wel heel erg letterlijk, want de uitslag was vrijdagavond ook precies hetzelfde als in dat duel: 1-2-verlies.

Natuurlijk was dat niet wat De Gier vooraf aan de wedstrijd bedoelde. In het duel met PEC verraste FC Den Bosch vier weken geleden door minstens gelijkwaardig te zijn aan de toenmalige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Pas vijf minuten voor tijd ging FC Den Bosch de boot in op het moment dat de ploeg door twee krampgevallen met slechts negen man in het veld stond.

Uiterst bitter

Zo wrang werd het vrijdagavond tegen Heracles niet, hoewel de nederlaag opnieuw uiterst bitter smaakte. Ook nu hield FC Den Bosch tot een kwartier voor tijd gelijke tred met de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Ryan Leijten (voor rust) en Joey Konings (een kwartier voor tijd) leken zelfs de 2-1 voor de thuisclub op het scorebord te schieten, maar beide keren had Heracles-doelman Michael Brouwer een bijzonder fraaie redding in petto.

In de 77ste minuut was het aan de andere kant wel raak: invaller Abdenego Nankishi maakte met zijn eerste balcontact de beslissende 1-2. ,,Ja, en dan moet je weer aan PEC denken”, kijkt De Gier terug. ,,We speelden net zo sterk als toen, maar staan opnieuw met lege handen. Doodzonde, want we hadden meer verdiend.”

Aanknopingspunten

Toch ziet de coach voldoende positieve aanknopingspunten na de zevende competitienederlaag (in negen wedstrijden) van dit seizoen. ,,Met dit spel kunnen we verder. Dat Heracles excuses maakte voor de late goal waarmee ze gewonnen hebben, zegt genoeg. Ik kan mijn spelers weinig verwijten. Ze hebben zeker na rust alles gegeven. De beste kansen waren ook voor ons. En dan is het moeilijk te accepteren dat je verliest. Hopelijk krijgen we volgende week in Tilburg tegen Willem II wel wat we verdienen.”