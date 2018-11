FC Den Bosch-coach Wil Boessen: ‘Als we favoriet zijn, moeten we dat waarmaken’

De beeldvorming rond FC Den Bosch is dit seizoen razendsnel veranderd. Van een clubje in de marge van de eerste divisie is het team van trainer Wil Boessen plots een van de teams die meedraait in de top van de Keuken Kampioen Divisie.

Boessen zei het zelf al nadat afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Telstar (1-4) de achtste opeenvolgende competitiezege werd geboekt. ,,We komen nu in de positie dat ploegen erop gebrand zijn om van ons te winnen.”

Clubrecord

Dat zal vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur niet anders zijn. FC Den Bosch kan in dat duel zijn negende opeenvolgende overwinning boeken en daarmee het eigen clubrecord scherper stellen.

Bovendien zou de club, als echt alles meezit, ook de eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie kunnen veroveren. ,,Als dat zo is, dan is dat zo”, zegt Boessen nuchter. ,,En als ons dat tot favoriet maakt, dan moeten we daar leren mee om te gaan. Dan moeten we die rol zien waar te maken. Dat hebben de meeste van mijn jonge spelers nog nooit meegemaakt, maar het is voor hun een prachtige leerschool”, voegde hij er na de training van donderdag aan toe.

Meezitten

Om de leiding te pakken moet voor FC Den Bosch wel alles meezitten. De ploeg moet dan zelf van Cambuur winnen en de concurrenten Go Ahead Eagles en Sparta mogen dat niet doen in hun thuisduels met respectievelijk TOP Oss en Jong PSV. Een misstap van beide rivalen ligt niet voor de hand, maar is natuurlijk wel mogelijk. Als FC Den Bosch de eerste plaats bereikt is dat voor het eerst sinds 30 september 2007 toen de ploeg op de tiende speeldag van de competitie de koppositie verspeelde aan RKC door met 3-2 te verliezen in Waalwijk.

Boessen heeft zijn selectie inmiddels weer nagenoeg compleet. Alleen de langdurig geblesseerden Jordy van der Winden, Konrad Sikking en Jens van Son zijn nog afwezig. Voor Van Son duurt dat niet lang meer. Hij gaat volgende week wellicht weer meetrainen met de groep.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Kersten, Velkov, Khammas; Brouwers, Holla, Verbeek, Bouyaghlafen; Beltrame, Sappinen.