FC Den Bosch-coach Wil Boessen houdt nu wel vast aan zijn elftal

FC Den Bosch start vrijdagvond in de uitwedstrijd tegen NEC met hetzelfde elftal als vorige week in het thuisduel met Helmond Sport. Na de 3-0-zege ziet trainer Wil Boessen geen aanleiding om iets in zijn team te veranderen.

,,Laten we hopen dat die wedstrijd van vorige week de ommezwaai was”, zegt Boessen die recent nogal eens van formatie switchte. Met de winst op Helmond Sport maakte zijn ploeg een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning. ,,Maar terugkijkend kan ik concluderen dat we ook in die reeks voetballend geen enkele keer door de ondergrens gezakt zijn. Nu is het zaak om voort te borduren op vorige week”, aldus Boessen.

Ander kaliber

Natuurlijk beseft hij dat NEC een tegenstander van een ander kaliber is dan laagvlieger Helmond Sport. ,,Maar dat hoeft voor ons geen nadeel te zijn. Wij spelen graag tegen ploegen waar veel voetbal in zit. Bovendien weten we dat de zwakte van NEC achterin ligt. We moeten wel goed uitkijken voor hun aanval. Die is levensgevaarlijk.”

Van de negen geblesseerden van vorige week keren Sam Kersten en Jort van der Sande terug in de wedstrijdselectie. Zij beginnen tegen NEC op de bank. Danny Holla, Oussama Bouyaghlafen, Mats Deijl, Jordy van der Winden en Konrad Sikking zijn nog steeds geblesseerd. Ook Stefan Velkov en Brahim Darri zijn er nog niet bij, maar die twee haken normaal gesproken volgende week weer aan bij de groepstraining.

Interlandverplichtingen

Dat komt goed uit, want door interlandverplichtingen moet FC Den Bosch na vrijdag het kwartet Rauno Sappinen, Leo Väisänen, Amine Khammas en Jurich Carolina allemaal een of anderhalve week missen. Zij zullen er volgende week dus in elk geval niet bij zijn in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Door het ontbreken van Khammas en Carolina gaat dat met name op de linksbackpositie voor problemen zorgen. ,,Maar dat lossen we volgende week wel op. Nu eerst de wedstrijd van morgen”, reageerde Boessen donderdag laconiek.