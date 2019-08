FC Den Bosch dicht gat op begroting zonder extra spelers te verkopen

Bij de voetbalclub zelf wil nog niemand het nieuws officieel bevestigen. Woordvoerster Ester Bal wil alleen kwijt dat FC Den Bosch komende maandag met vertrouwen tegemoet ziet. ,,Maar we hebben de komende dagen nog wel nodig om alles helemaal in orde te maken.”

Plan van aanpak

Transferperiode

Dat wil overigens niet zeggen dat FC Den Bosch in de huidige transferperiode geen spelers meer gaat verkopen. Bij een interessant bod op een speler zal de financieel geplaagde club zeker in onderhandeling gaan. Op dezelfde manier gaat FC Den Bosch ook nog bekijken of de club middelen kan vinden om zich voor het sluiten van de transfermarkt op 1 september sportief te versterken op posities waar dat nodig is. Dat zou dan vooral in aanvallend opzicht moeten gebeuren.