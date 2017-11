FC Den Bosch doet zich tekort tegen De Graafschap

De kansen waren er voor FC Den Bosch om vrijdagavond in eigen huis te winnen van De Graafschap. Volop zelfs. Maar de ploeg van trainer Wil Boessen deed te weinig met zijn overwicht in de wedstrijd tegen de Achterhoekers en bleef steken op 1-1.

Boessen had zijn elftal op een plaats gewijzigd in vergelijking met de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van afgelopen vrijdag (2-2). Op de linksbuitenpositie verving Dennis Kaars de niet helemaal fitte Oussama Bouyaghlafen.

Het eerste gevaar kwam ook van Kaars, die in de vijfde minuut van buiten de zestien uithaalde. Graafschap-doelman Filip Bednarek had zijn schot in eerste instantie niet klemvast, maar was net op tijd opnieuw bij de bal voor de inlopende Jort van der Sande.

FC Den Bosch bleef voor rust de bovenliggende partij en schiep ook een aantal mogelijkheden, waarvan de gevaarlijkste in de 23ste minuut. Sven Blummel verscheen na een goedlopende aanval alleen voor Bednarek, maar schoot over.Jort van der Sande kopte nog een keer op De Graafschap-doelman en een keer naast en ook Blummel schoot nog een keer naast. Aan de ander kant toonde Daryl van Mieghem een paar keer zijn gevaar en ging een van richting veranderd schot van Jordy Tutuarima maar net naast. Beide ploegen bereikten daardoor met 0-0 de rust.

Na rust bleef FC Den Bosch het spel bepalen, maar het duurde tot de 73ste minuut voordat dat in de score tot uiting kwam. Na een vrije trap bleef de bal lang hangen in het strafschopgebied van De Graafschap en Bouyaghlafen, die een minuut eerder in het veld gekomen was voor Kaars, kopte de bal voor de voeten van Blummel. De rechtsbuiten, die al een aantal kansen gemist had schoot nu wel raak, 1-0.

Zes minuten later gaf den Bosch zijn voorsprong volkomen onnodig prijs. Kees Heemskerk redde in eerste instantie bij een aanval van De Graafschap, maar in de rebound werkte Sjoerd Ars de 1-1 binnen.