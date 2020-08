FC Den Bosch door twee late strafschoppen voorbij Roda JC

Opvallend bij FC Den Bosch was het meespelen van Jordy van der Winden. De linkerverdediger kreeg na vorig seizoen geen nieuw contract in De Vliert, maar heeft nog geen club en traint nog altijd mee bij FC Den Bosch. Ook in de eerste oefenwedstrijd tegen een serieuze tegenstander gaf trainer Erik van der Ven hem dus speeltijd. In de eerste helft waren er mogelijkheden voor beide teams, maar tot doelpunten leidde dat nog niet. Roda JC was het dichtste bij een treffer toen Patrick Pflucke op de paal schoot.

Gewijzigd elftal

FC Den Bosch was allesbehalve verslagen. Eerst was het Don Bolsius en daarna Lars Miedema die onderuit ging in het strafschopgebied. Beide keren schoot Deijl vanaf de stip onberispelijk raak. De wedstrijd in De Vliert was de eerste deze zomer die toegankelijk was voor publiek. In totaal zaten er ruim driehonderd bezoekers in het Bossche stadion. Vanwege de hitte begon de wedstrijd al om elf uur in de ochtend.