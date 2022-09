FC Den Bosch duikelt naar laatste plaats na vierde verliespartij op rij: ‘Een trieste avond’

,,Een trieste avond. In een triest stadion, met triest weer en triest voetbal. Dat komt dan allemaal samen. Het mag niet, maar het gebeurt wel.”

FC Den Bosch-coach Jack de Gier omschreef vrijdagavond op kernachtige wijze het gevoel bij hem en zijn spelers na de 2-1-nederlaag bij FC Dordrecht. ,,Dit doet gewoon pijn. Dat hoef ik niet onder stoelen of banken te steken. Zeker als je de kleedkamer binnenkomt en je ziet dan dat je onderaan staat. Dat maakt de trieste avond voor ons allemaal compleet en dat wil je niet als sportman. De jongens zitten er allemaal verslagen bij. We zijn hier ook met zijn allen voor verantwoordelijk”, aldus de trainer.

Dreun

De dreun in Dordrecht kwam vrijdag compleet uit de lucht vallen voor FC Den Bosch. Vorige week nog legde ploeg van De Gier koploper PEC Zwolle het vuur aan de schenen en verloor Den Bosch op eigen veld onverdiend met 1-2. Nu kon er nooit aanspraak gemaakt worden op de overwinning. Binnen twee minuten keek FC Den Bosch al tegen een 1-0-achterstand toen Feyenoord-huurling Aliou Baldé uit de eerste aanval van FC Dordrecht raak schoot.

,,We begonnen veel te slap”, zei Faris Hammouti die net als Evan Patoulidis vrijdagavond in de basis debuteerde. ,,We kwamen nergens in duel en lieten Dordrecht veel te makkelijk voetballen.” Ook over zijn eigen optreden was Hammouti, die als verdedigende middenvelder alleen de eerste helft speelde, ontevreden. ,,Het ging niet zoals ik wilde.”

Penalty

Acht minuten voor rust veroorzaakte hij ook nog eens een penalty voor Dordrecht. ,,Ik nam die bal iets te ver voor me aan en maakte daarna inderdaad een overtreding op Baldé. Dat was buiten de zestien, maar de scheids legde de bal op stip.”

Gelukkig voor Hammouti en FC Den Bosch stopte doelman Wouter van der Steen de strafschop van Samuele Longo, maar dat bleek slechts uitstel van executie.

Volledig scherm Jordy van der Winden (links) schreeuwt het uit van frustratie. Rechts van hem ploeggenoot Nick de Groot. © Pro Shots / Shane Winsser

Diep in de tweede helft maakte invaller Mauro Savastano alsnog de 2-0 voor FC Dordrecht na slordig balverlies van Jordy van der Winden. ,,Ik moet op zo’n moment dat risico niet nemen”, trok de linkercentrumverdediger het boetekleed aan. ,,Ik wist dat we niet lekker in de wedstrijd zaten, maar dan probeer ik het toch voetballend op te lossen en dat gaat dan fout.”

Van der Winden had geen verklaring voor het belabberde optreden van FC Den Bosch in Dordrecht. ,,We waren met een goed gevoel hierheen gereisd, zeker als je ziet hoe we van de week getraind hebben. Maar we kregen er vandaag geen grip op. Gelukkig is maandag alweer de volgende wedstrijd (Jong PSV-uit, red.). Dan kunnen we dit meteen rechtzetten.”

Quote We staan nu samen met Helmond Sport onderaan. Dat zijn toch twee ploegen met andere ambities Jack de Gier (54), Trainer FC Den Bosch

Dat FC Den Bosch zo snel mogelijk van de laatste plaats af wil is evident. ,,We staan nu samen met Helmond Sport onderaan. Dat zijn toch twee ploegen met andere ambities”, zei De Gier.

De coach verraste vrijdag met een opstelling waarin hij Danny Verbeek in de punt van de aanval posteerde en Joey Konings op de bank liet beginnen. ,,Ik wilde Joey prikkelen, omdat ik in de vorige wedstrijden niet tevreden over hem was. En met Danny in een vrije rol in de punt hoopten we een meerderheid op het middenveld te krijgen. Maar dat pakte niet goed uit. Zij waren feller in de duels, hadden meer tackles en kregen meer kaarten. Het leek wel of de wil om te winnen bij hun groter was. Ik heb in de rust nog gezegd dat die gemiste strafschop het keerpunt moest zijn om de wedstrijd te kantelen, maar we kregen het duel niet gedraaid.”

Volledig scherm Danny Verbeek (rechts) begon vrijdag in de punt van de aanval. © Pro Shots / Shane Winsser

Na rust bracht De Gier Konings alsnog in het elftal, net als Steven van der Heijden. De basisdebutanten Patoulidis en Hammouti gingen naar de kant, Verbeek zakte naar de nummer tien-positie. ,,Maar we bleven te slordig. We hadden hier het meeste balbezit, maar dit was aan de bal onze slechtste wedstrijd”, zuchtte de coach.

Diep in blessuretijd maakte de ingevallen Teun van Grunsven alsnog de aansluitingstreffer voor FC Den Bosch, maar die treffer viel veel te laat om Dordrecht nog te verontrusten. De ploeg heeft nu twee dagen om de wonden te likken en zich op te richten voor de uitwedstrijd tegen Jong PSV van komende maandagavond.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-1 (1-0). 2. Baldé 1-0,72. Savastano 2-0, 95. Van Grunsven 2-1. Scheidsrechter: Vermeire Bijzonderheid: Longo mist strafschop voor FC Dordrecht (37. gestopt door Van der Steen). Gele kaarten: Suray en Wielzen (beiden FC Dordrecht), Hammouti (FC Den Bosch). Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (76. Halilovic), Van den Bogert, Van der Winden (76. Van Grunsven), De Groot; Leijten, Hammouti (46. Van der Heijden), Patoulidis (46. Konings); Cordoba, Verbeek, Van Bakel (76. Ahannach).