FC Den Bosch eert z'n helden

John van Nielen is een van de vijf oud-spelers wiens hoofd sinds gisteren in graffiti geportretteerd is op de M-Side van FC Den Bosch. De aanhang van de club eert daarmee zijn helden van weleer. ,,We zaten hier altijd maar tegen die grauwe achterkant van de tribune aan te kijken. Daardoor ontstond het idee om hier iets moois te maken”, zegt Roland van de Werken van de Stichting M-Side.