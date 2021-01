FC Den Bosch: Erik van der Ven is weg, en nu?

Deze week in 1997 PSV op terugweg uit Groningen met bus naar verras­sings­feest Zeljko Petrovic

22 november Zeljko Petrovic draait op zondag 16 november 1997 de parkeerplaats bij de Sint-Jan in Den Bosch op. In Grand Café Silva Ducis aan de Parade heeft hij een afspraak met technisch directeur Frank Arnesen van PSV. Er zou iets mis zijn met het contract dat hij met Urawa Red Diamonds is overeen gekomen.