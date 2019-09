FC Den Bosch gaat niet verder met Skender Loshi, Siebe Schets komt op proef

In plaats daarvan komt donderdag en zaterdag Siebe Schets op proef. De Zeeuwse aanvaller (21) speelde vorig seizoen nog bij FC Dordrecht, maar zit sinds deze zomer zonder club. Voor zijn tijd bij Dordt kwam Schets uit voor Go Ahead Eagles en Jong FC Twente. In totaal kwam hij voor Go Ahead Eagles en FC Dordrecht tot 21 optredens in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij twee keer scoorde.

Blessure

Door de langdurige blessure van centrumspits Jizz Hornkamp kan FC Den Bosch wel extra mankracht in de frontlinie gebruiken. Toch is de club volgens Ruijsch niet per se op zoek naar nog een spits. ,,Tegen MVV (4-0-winst, red.) heb je vrijdag kunnen zien dat Paco van Moorsel een optie is voor de spitspositie en ook de invalbeurt van Lars Miedema in die wedstrijd was absoluut hoopgevend. Maar als we ergens tegenaan lopen staan we daar zeker voor open. Zo gaan we ook bekijken of Siebe Schets eventueel iemand is die ons de komend tijd verder kan helpen.”