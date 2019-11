FC Den Bosch gaat racisme op M-side onderzoeken na stilleggen duel tegen Excelsior

FC Den Bosch start een onderzoek naar wat er precies geroepen is op de M-side richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tijdens de thuiswedstrijd tegen de Rotterdammers van zondagmiddag (3-3). Dat zegt clubwoordvoerster Ester Bal. Trainer Erik van de Ven erkent dat hij Moreira uitmaakte voor ‘zielig mannetje’, maar zegt dat dat ging over diens provocerende reactie na zijn doelpunt.

Mendes Moreira verklaarde na het duel voor de camera's van FOX Sports dat hij was uitgescholden voor ‘k-zwarte’ en ‘k-neger’. De aanvaller raakte daardoor zwaar geëmotioneerd, waarna scheidsrechter Laurens Gerrets de wedstrijd tijdelijk stil legde.

Stewards

,,Wij gaan in gesprek met de veiligheidsmensen en stewards die tijdens de wedstrijd op de M-Side stonden om aan de weet te komen wat zij precies gehoord hebben", zegt Bal. ,,En daarnaast gaan we alle video- en audio-opnamen die er gemaakt zijn bekijken. Als blijkt dat er sprake is van racisme zullen we daar stevig tegen optreden.”

Eerder op de dag had FC Den Bosch nog een statement doen uitgaan waarin de club zich op geen enkele manier uitsprak over de racistische beledigingen richting Mendes Moreira. De club stelde daarin alleen dat de gebruikelijke ‘kraaiengeluiden’ vanaf de M-side niet racistisch bedoeld waren. ,,Maar dat statement was er al voordat Mendes zijn verhaal bij FOX Sports deed", aldus Bal.

Quote Dat had ik niet moeten doen. Ik handelde in een emotie Erik van de Ven

Van der Ven

Voordat Mendes Moreira zijn interview aan de tv-zender gaf beet FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven hem in de catacomben van stadion De Vliert toe dat hij een ‘zielig mannetje’ was. ,,Dat had ik niet moeten doen. Ik handelde in een emotie”, zei de coach zondagavond. ,,Maar ik vond het niet kunnen hoe Mendes reageerde nadat hij de 1-2 voor Excelsior had gemaakt. Hij stond toen als pure provocatie te juichen voor de M-side. Dat was niet slim. Met mijn opmerking doelde ik daar op en op geen enkele manier op zijn reactie nadat hij zich racistisch bejegend voelde. Natuurlijk niet, ik ben tegen elke vorm van racisme.”

Bal liet weten dat de clubleiding Van der Ven inmiddels aangesproken heeft op zijn opmerking richting Mendes Moreira. Daarnaast liet ook supportersvereniging Den Bosch FC zondagavond nog een verklaring uitgaan waarin gesteld wordt dat de M-side niet racistisch is: ,,Wij staan achter een elftal met zeven nationaliteiten. Ons aanmerken als racisten is niet juist", aldus de supportersvereniging.

Volledig scherm Erik van de Ven tijdens de wedstrijd. © BSR Agency

Gudde

KNVB-directeur Eric Gudde veroordeelde de racistische bejegening van Mendes Moreira al eerder op de dag. Hij vond het gepast om persoonlijk een signaal af te geven: ,,Het is wanstaltig wat hier gebeurt. Afgrijselijk.”

,,Je hoopt dat het aan ons voorbij gaat, maar dat is dus niet zo”, doelde Gudde over de eerdere incidenten in onder meer Italië, Bulgarije en Roemenië. ,,Mijn handen jeuken, maar zoals iedereen weet is het aan de aanklager om hiermee aan de slag te gaan, want we hebben met de clubs een scheiding der machten afgesproken.”