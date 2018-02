FC Den Bosch gaat snijden in de personeelskosten

Seizoen lijkt al voorbij voor Danny Verbeek

16 februari Hij is er ‘doodziek’ van. Danny Verbeek komt deze competitie wellicht niet meer in actie voor FC Den Bosch. Het herstel van de hamstringblessure die hij twee weken geleden opliep in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar (3-2) vergt nog zeker zes tot acht weken.