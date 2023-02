FC Den Bosch geeft duidelijk signaal af met zege tegen Jong Ajax: ‘Deze overwinning is voor de trainer’

Het ondubbelzinnige antwoord volgde in een puik duel. De Amsterdamse beloften werden met 4-2 verslagen. ,,Deze overwinning is voor de trainer”, zei Faris Hammouti, een van de uitblinkers en doelpuntenmakers, na het laatste fluitsignaal.

,,Het was een verschrikkelijke week”, zei zijn ploeggenoot Anass Ahannach die vrijdag in de zeventiende minuut voor de 1-0 zorgde. ,,Eerst die 3-0-nederlaag van vorige week bij TOP Oss en dan het nieuws van woensdag er achteraan.”

Toen kregen de spelers van De Gier te horen dat de clubleiding hem gemeld had dat hij na dit seizoen moet vertrekken. Vooral bij Hammouti en Ahannach hakte het nieuws erin. Beide spelers werden begin dit seizoen op voorspraak van de coach van Almere City naar FC Den Bosch gehaald. De Gier kende het duo nog uit zijn eigen tijd bij Almere en gaf ze ook in Den Bosch het vertrouwen.

Quote Van ons hoeft hij niet weg. Daarom hebben we voor hem gedaan wat we konden doen Faris Hammouti (26), Middenvelder FC Den Bosch

,,Nadat hij ons woensdag had ingelicht heeft hij ons donderdag toch weer weten te motiveren voor deze wedstrijd. Door de focus op dit duel te leggen en de rest allemaal tijdelijk te vergeten”, zei Ahannach. ,,Van ons hoeft hij niet weg. Daarom hebben we voor hem gedaan wat we konden doen”, aldus Hammouti.

Dat zorgde voor een heerlijk duel, waarin FC Den Bosch, voor de gelegenheid gehuld in speciale Oeteldonkse carnavalsshirts, de aanvankelijke 1-0-voorsprong met twee tegentreffers binnen vijf minuten kort voor rust toch weer volledig weggaf. ,,Maar we hadden gezien dat we zeker niet minder waren dan Jong Ajax. Daarom zijn we na rust blijven knallen”, zei Hammouti.

Volledig scherm Anas Ahannach (midden) steekt zijn hand op nadat hij FC Den Bosch op 1-0 heeft gezet. © Pro Shots / Peter van Gogh

Dat resulteerde in twee treffers van Joey Konings, waardoor FC Den Bosch weer op voorsprong kwam (3-2). ,,We hebben laten zien wat we kunnen”, zei de Bossche topscorer. ,,Natuurlijk deden we dit voor de trainer. Dat hadden we afgesproken. Van ons mag ie blijven, maar de Amerikaanse aandeelhouders willen kennelijk een andere koers gaan varen. Als speler ben je daar niet bij betrokken, dan heb je dat maar te respecteren.”

Door de treffer van Hammouti werd het uiteindelijk nog 4-2. De Gier was erg blij met de ‘steunbetuiging van zijn spelers’. ,,Ik heb zojuist de meest emotionele nabespreking uit mijn loopbaan gehad, denk ik”, zei hij. ,,Het is fantastisch om te zien dat de spelers zo reageren. Ik ben hier twee jaar geleden binnen gekomen met het doel om altijd hoog druk met FC Den Bosch te gaan spelen. Op die manier wil ik nu ook door de voordeur naar buiten gaan.”

De Gier had ook nog een mooi rekensommetje in petto. ,,Vorig jaar stonden we op dit moment op 26 punten uit 24 wedstrijden. En nu ook. Toen werden we uiteindelijk nog elfde, dus dit seizoen ligt er misschien ook nog wel veel moois in het verschiet.” FC Den Bosch staat na vrijdag zestiende.

Volledig scherm Faris Hammouti (midden) wordt gefeliciteerd door Victor van den Bogert als hij de 4-2 heeft gemaakt. © Pro Shots / Peter van Gogh

Volgende week speelt FC Den Bosch de uitwedstrijd tegen Jong AZ. De ploeg moet het dan wel doen zonder Danny Verbeek die vrijdag zijn vijfde gele kaart kreeg. Bewust, zo gaf De Gier toe. ,,Danny is toe aan een korte periode van rust. Daarom heb ik hem met opzet een kaart laten pakken, zodat hij er niet bij is in een duel waarin we zijn gemis wel denken op te kunnen vangen.”

Of Teun van Grunsven er volgende week bij is, is nog twijfelachtig. De centrumverdediger viel vrijdag al na vijf minuten uit met een liesblessure. Hij werd vervangen door Victor van den Bogert, die een prima wedstrijd speelde. Net als de rest van het Bossche team, dat zeker drie keer een strafschop claimde bij scheidsrechter Wiersma, maar niet kreeg. De Gier: ,,Ik heb voorgesteld om de penaltystip hier maar weg te halen. Ze willen de bal er voor ons toch niet op leggen.” De laatste Bossche strafschop dateert van december 2021.

FC Den Bosch - Jong Ajax 4-2 (1-2). 17. Ahannach 1-0, 33. Hato 1-1, 38. Hlynsson 1-2, 49. Konings 2-2, 66. Konings 3-2, 83. Hammouti 4-2.

Scheidsrechter: Wiersma

Gele kaarten: Rasmussen en Warmerdam (beiden Jong Ajax), Verbeek en Kalinauskas (beiden FC Den Bosch).

Toeschouwers: 3953

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven (5. Van den Bogert), Bowat, Gyamfi; Hammouti, Ahannach (94. Van Hees), Van der Heijden; Verbeek, Konings (77. Van Bakel), Kalinauskas (94. Barglan).