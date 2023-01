FC Den Bosch geeft zekere winst weg tegen MVV: ‘Klootzakken zijn we met z’n allen’

UpdateHoe is het in godsnaam mogelijk? Bijna 89 minuten gespeeld, 3-1 voor en geen enkel gevaar te duchten van tegenstander MVV. En toch moest FC Den Bosch vrijdagavond genoegen nemen met een gelijkspel (3-3) na een oliedomme slotfase.

De M-Side reageerde zich af op doelpuntenmaker Mart Remans. De bekers bier vlogen de MVV-invaller om de oren toen hij zijn ultieme gelijkmaker uitdagend vierde voor de fanatieke aanhang van FC Den Bosch. De feeststemming in Stadion De Vliert maakte in een keer plaats voor een enorme collectieve kater.

In de gang naar de kleedkamer schudde Danny Verbeek even later mistroostig het hoofd. Als uitblinker, met twee geweldige assists achter zijn naam, was hij in de 85ste minuut naar de kant gegaan. Een wissel waar hij zelf, geplaagd door pijntjes, om vroeg. ,,Toen stonden we nog met 3-1 voor.”

Tien minuten later was het 3-3. ,,Echt onnodig dit. Amateuristisch”, zuchtte Verbeek. Zijn trainer Jack de Gier viel hem bij. ,,Als je deze wedstrijd niet over de streep trekt, ben je echt een stelletje klootzakken met z'n allen. Er was niets aan de hand en dan laten we bij de 3-2 die nummer 2 (Rein van Helden, red.) tussen vier man van ons wegdraaien en de bal voorgeven.”

Quote Het kan echt niet dat er op dat moment vijf man van ons voor de bal staan. Dan weet je niet wat er gevraagd wordt om zo’n wedstrijd te winnen Teun van Grunsven (23), Verdediger FC Den Bosch

Voor de goal was de dekking niet goed en Dailon Livramento schoot raak voor MVV. En het werd nog erger voor FC Den Bosch. Na de 3-2 sloop zichtbaar de angst in de ploeg. In de vijfde minuut van de blessuretijd, letterlijk in de allerlaatste seconde van de wedstrijd, maakte Remans 3-3. ,,Het kan echt niet dat er op dat moment vijf man van ons voor de bal staan”, zei verdediger Teun van Grunsven hoofdschuddend. ,,Dan weet je niet wat er gevraagd wordt om zo’n wedstrijd te winnen.”

,,Ongelofelijk dat we die bal voorin niet vasthouden of daar overtredingen uitlokken. Nee, dan gaan we hakjes maken. Deze wedstrijd geven we helemaal zelf weg. Na de 3-1 had het een galavoorstelling moeten worden, maar in plaats daarvan staan we hier nu met een punt”, gromde De Gier.

,,Doodzonde”, zei Verbeek. ,,Vorige week gewonnen van Jong PSV en hier op weg naar de winst. Dan lijk je op de goede weg met de derby tegen TOP Oss van volgende week in aantocht. Maar nu staan we hier met een heel ander gevoel.”

Verbeek was de grote man bij FC Den Bosch in de 85 minuten dat de thuisclub de baas was op het veld. In de vijftiende minuut zag hij van dichtbij hoe Leroy Labylle een voorzet van Tomas Kalinauskas in zijn eigen doel kopte en FC Den Bosch aan een 1-0-voorsprong hielp.

Na de 1-1 van Ruben van Bommel verzorgde Verbeek op slag van rust het steekpassje waaruit Kalinauskas de 2-1 voor Den Bosch maakte. Elf minuten na rust tekende Anass Ahannach met een fraaie goal voor de 3-1. Aangever opnieuw, op minstens zo fraaie wijze: Danny Verbeek. ,,Maar daar hebben we uiteindelijk dus helemaal niks aan. Echt eeuwig zonde”, baalde de uitblinker achteraf.

FC Den Bosch - MVV 3-3 (2-1). 15. Laybylle (eigen doel) 1-0, 27. Van Bommel 1-1, 45+4. Kalinauskas 2-1, 56. Ahannach 3-1, 89. Livramento 3-2, 90+5 Remans 3-3.

Scheidsrechter: Teuben

Gele kaarten: Van Hedel, Van Grunsven en Mulders (allen FC Den Bosch).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Bowat, Van Hedel (69. Maas); Hammouti, Ahannach, Van der Heijden; Verbeek (85. Patoulidis), Konings (76.Möller), Kalinauskas (76. Van Bakel).

Volledig scherm FC Den Bosch viert de 1-0 tegen MVV, maar de ploeg zou de winst nog weggeven. © Pro Shots / Peter van Gogh