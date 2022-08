FC Den Bosch haalt Faris Hammouti als versterking op het middenveld

Faris Hammouti speelt de komende twee seizoenen bij FC Den Bosch. De 25-jarige speler komt per direct over van Almere City.

Hoewel Hammouti afgelopen seizoen bij Almere vooral gebruikt werd als rechtsback, ziet FC Den Bosch hem in de eerste plaats als een versterking op het middenveld.

Lees ook PREMIUM Kwetsbaar FC Den Bosch snakt naar versterkingen

,,Daar is hij ook heel goed inzetbaar. Kijk maar naar het seizoen 2020/2021 toen hij bij Almere als aanvallende middenvelder acht keer scoorde en vijf assists leverde. Faris is een multifunctioneel inzetbare speler”, zegt technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch.

Dat blijkt, want Hammouti werd in vijf seizoenen bij Almere City gebruikt als rechtsbuiten, middenvelder, centrumverdediger, rechtsback en zelfs spits. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Feyenoord, waar hij oorspronkelijk werd opgeleid als rechtsbuiten.

Uit zijn tijd bij Feyenoord kent Gösgens, die destijds jeugdtrainer was in Rotterdam, Hammouti nog. In januari 2017 stapte Hammouti over van de Feyenoord-jeugd naar Almere City, waar de huidige FC Den Bosch-trainer Jack de Gier destijds hoofdcoach was. Onder De Gier debuteerde Hammouti bij Almere in het eerste elftal.

Geen overbodige luxe

De komst van Hammouti is geen overbodige luxe voor FC Den Bosch. Bij de 2-0-nederlaag van afgelopen vrijdag, uitgerekend tegen Almere City, werd nog maar eens duidelijk dat de ploeg dringend behoefte heeft aan versterking.

Hammouti is wellicht niet de laatste speler die deze week aan de selectie van FC Den Bosch wordt toegevoegd. De club hoopt, voordat de Nederlandse transfermarkt na woensdag op slot gaat, op nog meer versterking. Hammouti heeft in stadion De Vliert getekend voor twee seizoenen.

De geboren Utrechter had in Almere nog een contract tot het einde van dit seizoen. Hoe hoog de afkoopsom is, die FC Den Bosch betaalt aan Almere City, is niet duidelijk.