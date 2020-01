FC Den Bosch haalt Junior van der Velden (Jong FC Utrecht) als opvolger voor Leo Väisänen

Medische keuring

Van der Velden viel in dat duel al na 19 minuten uit met een verkramping aan zijn hamstring. Maar die blessure vormt geen beletsel voor zijn overgang. ,,Stelt niks voor", zegt manager voetbalzaken Bert Ruijsch van FC Den Bosch. ,,Hij is door de medische keuring gekomen en kan misschien zondag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles al wel spelen. En anders in elk geval in de uitwedstrijd van volgende week tegen Helmond Sport. Maar dat is natuurlijk aan onze trainer.”