FC Den Bosch haalt Kevin Felida bij de hoofdmacht

FC Den Bosch maakt korte metten met Go Ahead Eagles: 3-0

2 december In zijn beste wedstrijd van het seizoen tot dusver maakte FC Den Bosch vrijdagavond op bijzonder overtuigende wijze Deventer Koek van Go Ahead Eagles. Vooral voor rust speelde het elftal van trainer Wil Boessen op bij vlagen oogstrelende wijze de tegenstander van de mat. Na rust was er vooral controle bij de Bosschenaren en werd de 3-0-ruststand, hoewel er nog een aantal prima kansen waren, niet verder opgevoerd.