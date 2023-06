FC Den Bosch haalt met middenvelder Jaron Vicario de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen

De 23-jarige centrale middenvelder komt over van het Duitse SV Straelen, waarmee hij afgelopen seizoen uitkwam in de Regionalliga West, op het vierde Duitse niveau.

Vicario is een product van de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar tekende hij in 2018 ook zijn eerste profcontract, maar zijn debuut in het betaald voetbal maakte hij op 9 augustus 2019 bij FC Dordrecht.

Bij die club speelde Vicario twee seizoenen, waarna hij overstapte naar het Cypriotische Paralimniou. Afgelopen seizoen kwam hij dus uit voor SV Straelen.

Vicario liep al stage bij FC Den Bosch

Vicario werd op 16 augustus 1999 geboren in Capelle aan den IJssel en speelde voordat hij in de jeugd van Feyenoord belandde voor de amateurclubs SC Botlek en VV Spijkenisse. De Curaçaose Nederlander was vorige maand al op stage bij FC Den Bosch. Vicario: ,,In die week heb ik een goed beeld gekregen van de club en van de spelers, van wie ik er ook al een aantal kende. Ik voelde me hier direct thuis en heb een heel positief gevoel overgehouden aan de testweek, waarin ik ook uitgebreid met de hoofdtrainer en de technisch manager sprak.”

Technisch manager Yousuf Sajjad van FC Den Bosch is ingenomen met de komst van Vicario. ,,Hij kan op een positie spelen waarvan we denken dat die versterkt moet worden. Jaron heeft een cruciale ontwikkelingsfase doorgemaakt en komt op het juiste moment in zijn carrière naar FC Den Bosch. Met voetbaluitstapjes naar Cyprus en Duitsland is hij uit zijn comfortzone gestapt. Hierdoor is hij als voetballer en als persoon gegroeid en volwassen geworden. Zijn drijfveer om in Nederland te slagen is heel groot.”

Nog vier nieuwe spelers op komst

Vicario is niet de enige speler die vorige maand bij FC Den Bosch op proef was. In totaal trainden er elf testspelers mee bij de selectie van trainer Tomasz Kaczmarek. Dat heeft geleid tot een akkoord met vijf nieuwe spelers voor volgend seizoen. Die worden de komende tijd een voor een gepresenteerd.

Sajjad liet al weten dat het om vier Nederlanders en een buitenlandse speler gaat. Het zijn stuk voor stuk jonge spelers, want FC Den Bosch kiest er op dit moment in eerste instantie niet voor om ervaren spelers aan te trekken. Op de eigen website van de club legde Sajjad deze week uit waarom: ,,De gemakkelijkste weg met de meeste sportieve zekerheid is een paar meer ervaren spelers aantrekken die de tekortkomingen van afgelopen seizoen wegpoetsen. Het is ook de meest kostbare weg voor de korte termijn, terwijl zo’n oplossing geen duurzame groei op de lange termijn creëert of garandeert. Dit doen we dus niet, hoewel we een goede routinier die het elftal direct versterkt, natuurlijk niet laten lopen als de mogelijkheid zich voordoet.”