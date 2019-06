FC Den Bosch haalt oude bekende Paco van Moorsel terug

Paco van Moorsel speelt met ingang van komend seizoen weer voor FC Den Bosch. De 29-jarige middenvelder, die tussen 2006 en 2012 al actief was in De Vliert, komt over van Go Ahead Eagles.

Van Moorsel is het met FC Den Bosch eens geworden over een contract voor twee seizoenen, met een optie van de kant van FC Den Bosch voor een derde jaar. De in Veldhoven geboren Van Moorsel speelde in de jeugd van RKSV Boxtel voordat hij overstapte naar de jeugdopleiding van FC Den Bosch.

Nadat hij in zes seizoenen in de hoofdmacht van FC Den Bosch tot 134 optredens en 28 goals was gekomen, stapte hij in 2012 over naar FC Groningen. Die club verhuurde hem later aan SC Cambuur en NEC.

Kampioen

Daarna speelde hij drie seizoenen voor Sparta. Zowel met NEC (in 2015) als met Sparta (in 2016) werd Van Moorsel kampioen van de eerste divisie.

Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afliep. Bert Ruijsch, manager Voetbalzaken van FC Den Bosch, is ingenomen met de terugkeer van Van Moorsel. ,,Met zijn ervaring is Paco een welkome versterking voor onze selectie. We hebben veel jonge spelers en voor de balans wil je - zeker in de as - spelers die al wat langer meelopen. Paco kan bovendien op meerdere posities spelen. Verder heeft hij scorend vermogen en brengt hij aanvallende impulsen in het team. Omdat hij de club en de clubcultuur kent, hoeft hij ook niet te wennen. Hij is direct inpasbaar.”

Transfervrij