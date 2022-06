FC Den Bosch haalt Spaanse linksbuiten Asier Cordoba bij de selectie

Asier Cordoba is een jongere broer van Inigo Cordoba, die afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles goed was voor negen goals in de eredivisie. Asier werd, net als zijn broer, geboren in Bilbao en doorliep de jeugdopleiding van Athletic Bilbao. Daarna kwam hij uit voor het B-team van Osasuna en voor Alcorcon, op het tweede Spaanse niveau. Halverwege vorig seizoen stapte hij over naar SD Logrones.