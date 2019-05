FC Den Bosch hard op weg naar uitverkocht stadion voor play-off-duel met Go Ahead Eagles

Het ziet er naar uit dat de return in de halve finale van de play-offs tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles volledig uitverkocht raakt. Dinsdag passeerde de teller van het aantal verkochte toegangskaarten voor de wedstrijd van woensdagavond in stadion De Vliert de 6700.

Het zou voor het eerst sinds de play-offs van 2012 zijn (0-0 tegen Willem II), dat FC Den Bosch een thuiswedstrijd in een uitverkochte Vliert speelt. Op dit moment bedraagt de maximale capaciteit van het stadion 6734 plaatsen. Er zijn nog een kleine 30 kaarten beschikbaar.

Jordania

Bij de laatste training voor het duel was dinsdag ook Kakhi Jordania aanwezig. De Georgische geldschieter, die nog steeds in afwachting is van een uitspraak van de Commissie van Beroep van de KNVB over zijn geplande overname van de club, sloeg de hele oefensessie vanuit de dug-out gade. Daarna schoof hij aan voor een pastamaaltijd met de spelers.

Willem van Hanegem was er niet. De adviseur van de technische staf wordt wel woensdagavond bij de wedstrijd verwacht. Daarin moet FC Den Bosch via Go Ahead Eagles de finale van de play-offs zien te bereiken. Het eerste treffen tussen beide clubs eindigde zondagmiddag in Deventer in 2-2.

Beltrame

Stefano Beltrame, die zondag uitviel met enkelklachten, trainde dinsdag nog niet mee. De Italiaan verscheen wel even op het veld en stak zijn duim op naar de supporters op de tribune ten teken dat het wel goed zit met zijn enkel.

Interim-trainer Erik van der Ven wilde er nog niet op vooruitlopen of Beltrame woensdag kan spelen. ,,Dat bekijken we op de wedstrijddag zelf. Maar als hij mee kan doen, zal hij normaal gesproken ook starten. Stefano is een belangrijke speler voor ons.”

Verder wilde Van der Ven nog niets prijsgeven over zijn opstelling, maar het ligt voor de hand dat hij niet veel zal veranderen aan de formatie die zondag in Deventer Go Ahead op 2-2 hield. De wedstrijd van woensdag begint om 18.30 uur.