FC Den Bosch heeft Deense linksback op proef

In zijn zoektocht naar een nieuwe linksback is FC Den Bosch uitgekomen bij de Deen Gregers Arndal-Lauritzen. De 20-jarige verdediger van Brøndby IF traint sinds maandag als testspeler mee in De Vliert.

FC Den Bosch wil een tweede linksback in de selectie omdat Jordy van der Winden tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld is door een kruisbandblessure. Amine Khammas is nu de enige linkervleugelverdediger in de selectie.

Arndal-Lauritzen doorliep de jeugdopleiding van Brøndby en werd in de tweede helft van vorig seizoen verhuurd aan HB Køge, op het tweede niveau in Denemarken. Afgelopen zomer kwam hij weer terug naar Brøndby en nu is hij dan op proef bij FC Den Bosch.

Robin Voets

Intussen heeft FC Den Bosch Robin Voets overgeheveld van de beloften naar de hoofdmacht. De 17-jarige centrumverdediger uit Veghel mocht in de winterstop ook al mee naar het trainingskamp in Sevilla. Daar viel hij kennelijk in de smaak bij de technische staf.