FC Den Bosch heeft met Oulad Omar eerste aanwinst binnen

Oulad Omar begon zijn carrière in de jeugd van DWS en belandde via de jeugdopleiding van SC Heerenveen bij Zeeburgia en later Achilles'29, dat de offensieve middenvelder vorige zomer naar AS Trencín zag gaan. De Slowaakse club, tegenstander van Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League, is in handen van Nederlander Tscheu la Ling. Coach Ricardo Moniz had in zijn selectie dit seizoen geen plaats voor Oulad Omar.