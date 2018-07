FC Den Bosch: heel goed voor rust, matig erna

In een oefenwedstrijd met twee gezichten (goed voor rust, matig na de onderbreking) speelde FC Den Bosch dinsdagavond gelijk tegen GVVV. Op het kunstgras van de tweededivisionist in Veenendaal werd het 3-3.

Het is deze voorbereiding de standaard bij de Bosschenaren. Uiterst gedreven en goed aan een oefenduel beginnen. De wedstrijd tegen GVVV vormde wat dat betreft geen uitzondering. Via Jort van der Sande (kopbal na prima actie en voorzet Oussama Bouyaghlafen) en Ruben Rodrigues (droge schuiver vanaf rand zestien) stond het na ruim 20 minuten al 0-2 voor de bezoekers. FC Den Bosch bleef veel sterker, maar moest toch voor het eerst deze voorbereiding een tegentreffer slikken. Die kwam letterlijk uit de lucht vallen. Martin van Eck kopte van grote afstand een hoge bal in de kruising achter Conrad Sikking. Hij bepaalde daarmee de ruststand op 1-2.

Gelijkmaker

Kort na de onderbreking kwam de thuisploeg zelfs op 2-2. Sam Kersten haalde zijn opponent neer in de zestien en de strafschop was aan GVVV besteed. Lang duurde de gelijke stand niet. Met veel hulp van een Veenendaals been tilde Van der Sande met zijn tweede van de avond de stand naar 2-3. Hoe het ook zij: net als in de voorgaande oefenduels maakten de vele wissels aan Bossche kant het aanvalsspel er na rust niet beter op. Dat lag ook aan GVVV, dat na de onderbreking veel beter voor de dag kwam.

Slotfase

De 3-3 van Wout Blasman was niet eens onverdiend te noemen, 10 minuten voor tijd. FC Den Bosch kwam in die fase erg slordig voor de dag. In het vervolg konden de bezoekers niet meer aan de teleurstellende stand veranderen. Ook GVVV scoorde ondanks een paar flinke kansen niet meer.

De volgende oefenwedstrijd van FC Den Bosch is zaterdag al. Op het complex van Roda Boys in Aalst is het Surinaamse nationale team de tegenstander (aftrap 15.00 uur).