FC Den Bosch hengelt spits binnen: Pools jeugdinternational op huurbasis naar De Vliert

Kostorz speelde in het verleden voor Legia Warschau, voor die club maakte hij in februari 2021 zijn eerste doelpunt in de Ekstraklasa, het hoogste niveau van Polen. Een klein jaartje later stapte hij over naar Pogoń Szczecin, maar hij kwam niet al te veel in actie.

Het afgelopen halfjaar werd de spits (die uitkwam voor Polen Onder-19 én Polen Onder-20) verhuurd aan Korona Kielce. In het shirt van die club maakte hij er in de Ekstraklasa twee. Saillant: hij maakte die twee goals in slechts 126 speelminuten, want hij viel slechts twaalf keer (veelal kort) in. Korona Kielce werd uiteindelijk dertiende van de achttien clubs.

‘High intensity-speler’

,,Ik ben blij dat ik hier eindelijk ben", zo stelt de Pool op de clubwebsite van de Bosschenaren. ,,Het eerste contact met FC Den Bosch dateert van afgelopen april. Sindsdien hebben we veel gesprekken gevoerd over de sportieve plannen die er liggen en hoe ik daar in zou kunnen passen.”

Ook technisch manager Yousuf Sajjad is verguld. ,,We wilden meer opties voor de spitspositie en die hebben we nu met de komst van Kacper. De ervaring die hij in Polen heeft opgedaan, neemt hij naast zijn voetballende kwaliteiten mee naar Den Bosch. Hij is een zogenaamde high intensity-speler: snel, met diepte in zijn spel en hij heeft goede looplijnen. Daarnaast past zijn persoonlijkheid bij het profiel dat we binnen dit team willen hebben. We denken dat hij dit seizoen een grote aanwinst voor ons kan zijn op een cruciaal deel van het veld.”