FC Den Bosch houdt het minieme kansje op periodesucces levend

Groot is de kans nog altijd niet, maar hij is vrijdagavond zeker niet kleiner geworden. FC Den Bosch mag nog altijd dromen van winst in de laatste periode en deelname aan de play-offs. Met een zwaarbevochten 1-0-zege op Roda JC hield de ploeg de kansen, hoe klein ook, levend.

FC Den Bosch moest het vrijdag stellen zonder hoofdtrainer Jack de Gier en linksback Terrence Douglas. Beiden kregen vorige week in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-2) een rode kaart.

Ook Nikolaj Möller ontbrak. De spits hield aan het treffen met Volendam een enkelblessure over en werd vervangen door Sebastiaan van Bakel, die op de linksbuitenpositie speelde. Soufyan Ahannach stond in de punt van de aanval.

Op de plaats van Douglas speelde Nick de Groot. Voor rust kwam FC Den Bosch niet tot een uitgespeelde kans. Roda JC schiep wel een aantal mogelijkheden, maar doelman Wouter van der Steen hield de Limburgers met enkele prima reddingen van scoren af.

Vuurwerk

De meeste ophef ontstond acht minuten voor rust toen er op de M-Side vuurwerk en rookpotten afgestoken werden. Door de hevige rookontwikkelingen legde scheidsrechter Blank de wedstrijd een paar minuten stil. Daags voor de wedstrijd had FC Den Bosch zijn aanhang via een open brief op de eigen website nog gevraagd om te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Dit werkte kennelijk averechts.

In de tweede helft bleef het rustig op tribune. In het veld bleven de kansen schaars, al kwamen er nu ook mogelijkheden voor FC Den Bosch. Soufyan Ahannach nam een assist van Barry Maguire in een keer op z’n schoen en zag de bal maar net langs de paal scheren. Een vrije trap van diezelfde Ahannach ging over.

In de laatste tien minuten ging FC Den Bosch met nu ook Dino Halilovic, Torino Hunte en Ryan Leijten in de ploeg voor een alles of niets-offensief. Vier minuten voor tijd wierp dat zijn vruchten af. Hunte legde de bal terug en Ahannach schoot in de verre hoek: 1-0.

Door de winst blijft FC Den Bosch meedoen in de vierde periode. De ploeg moet volgende week de uitwedstrijd bij Helmond Sport winnen en hopen op misstappen van de concurrenten Almere City, Roda JC, FC Eindhoven en NAC Breda. Het is veelgevraagd, maar het kan in elk geval nog wel.