FC Den Bosch huurt FC Groningen-spits Romano Postema

Postema zit al sinds zijn dertiende bij FC Groningen, waar hij vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht maakte en nog een tot 2024 doorlopend contract heeft. De geboren Groninger heeft op dit moment veertien optredens in de eredivisie achter zijn naam, waarvan twee in de basis. Tot scoren kwam hij nog niet. Afgelopen zondag viel hij in slotfase van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax (1-0) nog in voor Daniel van Kaam.