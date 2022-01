FC Den Bosch huurt Jeremy Cijntje van Heracles Almelo

Jeremy Cijntje speelt het komende halfjaar voor FC Den Bosch. De 24-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van Heracles Almelo.

Cijntje werd het afgelopen halfjaar door de Overijsselse eredivisionist verhuurd aan Roda JC. Daar kwam hij in de Keuken Kampioen Divisie niet verder dan tien invalbeurten. In het bekertoernooi kwam hij tot twee optredens, waarvan een in de basis, op 26 oktober tegen FC Den Bosch: 2-1.

Met Cijntje haalt FC Den Bosch de vleugelspits binnen waar de club nog naar zocht. De rechtsbenige aanvaller kan zowel op rechterflank als aan de linkerkant uit de voeten. Zijn komst betekent niet dat Yahya Boussakou nu buiten beeld is. ,,Als het lukt, halen we die misschien ook nog wel binnen als extra versterking”, zegt technisch manager Jan Gosgens. De speler van ADO Den Haag was eerder al op proef in stadion De Vliert.

Debuut bij FC Dordrecht

Cijntje doorliep de jeugdopleiding van FC Dordrecht en maakte daar ook zijn debuut in het betaalde voetbal. In de zomer van 2019 vertrok hij naar Heracles Almelo, dat hem anderhalf jaar later verhuurde aan het Belgische Waasland-Beveren.

Weer een half jaar later verkaste hij op huurbasis naar Roda JC. Zijn contract bij Heracles loopt nog door tot komende zomer.

Cijntje heeft 16 wedstrijden in de eredivisie en 51 optredens in de eerste divisie (met 9 goals en 10 assists) achter zijn naam. Zijn beste seizoen beleefde hij tot dusver in de jaargang 2018-2019 bij FC Dordrecht.

Maandag al speelgerechtigd

De aanvaller is komende maandag in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax al speelgerechtigd voor FC Den Bosch. Dat geldt ook voor de Kroatische middenvelder Dino Halilovic, die afgelopen week op contractbasis over kwam van het Deense Esbjerg fB.