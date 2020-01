FC Den Bosch huurt Léon Bergsma van AZ

Bergsma (23) doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en was aanvoerder van het team van de Amsterdamse beloften dat in 2018 kampioen werd van de Jupiler League. Daarna vertrok hij naar AZ.

Daar kwam de geboren Amsterdammer in zijn eerste seizoen tot twee invalbeurten in de hoofdmacht en speelde hij dit voetbaljaar alleen tien wedstrijden voor het beloftenteam. Onlangs was Bergsma, die eerder in dit seizoen nog een aantal weken kampte met een blessure, op proef bij het Duitse Carl Zeiss Jena, maar dat had geen verbintenis tot gevolg.

Play-offs

Manager voetbalzaken Bert Ruijsch van FC Den Bosch denkt dat hij met het binnenhalen van Bergsma de selectie weer op sterkte heeft. ,,Met de groep die er nu staat hopen we mee te blijven doen om een plaats in de play-offs.”

Eerder haalde FC Den Bosch de van Jong FC Utrecht overgekomen Junior van der Velden al als vervanger voor de naar IF Elfsborg vertrokken Leo Väisänen. Met Bergsma en Van der Velden heeft de club een volledig nieuw verdedigingscentrum, dat ook nog eens veel goedkoper is dan het buitenlandse koppel Velkov en Väisänen. Velkov is de rest van dit seizoen (met een optie tot koop daarna) verhuurd aan RKC. Hij heeft bij FC Den Bosch nog een doorlopend contract tot 2021.

Toeschouwer

Bergsma heeft bij AZ nog een verbintenis die doorloopt tot 2022. De verdediger tekende vrijdagmiddag in stadion De Vliert de huurovereenkomst voor de rest van dit seizoen. Bij de thuiswedstrijd van FC Den Bosch van vrijdagavond, uitgerekend tegen Jong AZ, zal hij als toeschouwer aanwezig zijn. Zijn debuut voor FC Den Bosch kan hij volgende week maken in het uitduel met Roda JC.