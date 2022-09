FC Den Bosch-icoon Danny Verbeek stond nog nooit eerder onderaan: ,,We moeten nog volwassener worden”

Voormalig jeugdspe­ler FC Den Bosch kijkt ogen uit in de VS: ‘Was enorm verbaasd over het hoge niveau hier’

Toewerken naar je debuut in het eerste van FC Den Bosch of kiezen voor een leven als ‘studerende voetbalprof’ in de Verenigde Staten? De 19-jarige Vygo Verkooijen uit Dongen koos voor een reis naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. ,,Ik ben hier echt in een warm bad terecht gekomen.”

